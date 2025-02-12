Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Пессиса

Столичный Тверской суд заочно арестовал бизнесмена Михаила Пессиса по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные учреждения.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании... меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали в суде.

Пессиса заочно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, предпринимателю может грозить до 10 лет заключения. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, в 2020 году Пессис стал одним из инвесторов нидерландской компании Spyker, выпускающей спорткары.

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