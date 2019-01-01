Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского до 15 июля

Суд в Киеве объявил перерыв в заседании по делу руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров. В зале суда он заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По словам Вышинского, обвинению нужно, чтобы он оставался за решеткой.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил РИА ФАН, что сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать». Адвокат подчеркнул, что процесс по делу пытаются затянуть, так как обвинение решило сменить двух прокуроров в день заседания. Кроме того, он заявил, что защите Вышинского до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.