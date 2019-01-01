Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского до 15 июля
Суд в Киеве объявил перерыв в заседании по делу руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров. В зале суда он заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По словам Вышинского, обвинению нужно, чтобы он оставался за решеткой.
В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил РИА ФАН, что сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать». Адвокат подчеркнул, что процесс по делу пытаются затянуть, так как обвинение решило сменить двух прокуроров в день заседания. Кроме того, он заявил, что защите Вышинского до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.
Напомним, Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ранее НСН писала, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет передала её письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского, арестованного на Украине.
Москалькова подчеркнула, что Вышинский не совершал никаких противозаконных действий, занимаясь на территории Украины исключительно журналистской деятельностью. Омбудсмен также выразила надежду, что Бачелет окажет помощь в непредвзятом расследовании этого дела.
Глава государства назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что Кирилла Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.
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