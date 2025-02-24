Суд рассмотрит ходатайство экс-министра Улюкаева о снятии судимости 10 марта

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который был осужден за получение взятки, попросил суд о снятии судимости. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

Согласно данным, суд рассмотрит ходатайство 10 марта.

Судимость могут снять, если осужденный погасил причиненный вред и вел себя безупречно. После этого с осужденного снимаются все ограничения. Судимые не могут работать на госслужбе, в сфере образования, в адвокатуре, приобрести оружие. Кроме того, у них могут возникнуть сложности при оформлении опеки или усыновлении детей.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему взятки в два миллиона долларов. В декабре 2017 года его приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. В мае 2022 года его освободили по УДО, напоминает «Радиоточка НСН».

