Суд Петербурга отказался признать матерью сменившего пол отца

Суд в Санкт-Петербурге отказался обязать ЗАГС зарегистрировать в качестве матери отца двоих детей, сменившего пол. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Районный суд постановил, что интересы детей превыше всего.

«Матерью была реальная, существующая женщина, заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы петербургских судов.

Отмечается, что после смерти своей жены мужчина сменил пол, получил новые документы, однако ему постоянно приходилось документально подтверждать статус родителя. Этот процесс был неудобен из-за раскрытия подробностей личной жизни. Сменивший пол мужчина решил перерегистрироваться в качестве матери, потребовав поставить прочерк в графе «отец» в свидетельствах о рождении детей, однако получил отказ от ЗАГСа и подал в суд.

