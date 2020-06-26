Суд огласил сроки и штрафы фигурантам «дела Серебренникова»

Мещанский суд Москвы назначил режиссёру Кириллу Серебренникову три года лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии» о хищении почти 129 миллионов рублей выделенных на культурный проект «Платформа».

Бывший гендиректор студии Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей, а бывшему продюсеру студии Алексею Малобродскому — два года условно и 300 тысяч рублей штрафа.

Сверх указанных сумм со всех троих взыщут суммарно 128 миллионов рублей штрафа по иску Минкультуры.

В ходе оглашения приговора судья объявила, что считает вину всех троих фигурантов дела полностью доказанной. Прозвучало, что Серебренников, Итин и Малобродский «объединились» и разработали сложный механизм преступления, направленный на «личное обогащение».

Судья отдельно отметила, что арестованное у фигурантов дела имущество обращено в доход государства.

Экс-сотруднице Минкультуры, директору РАМТ Софье Апфельбаум суд переквалифицировал обвинение с мошенничества на халатность и назначил штраф в 100 тысяч рублей, от уплаты которого освободил за истечением срока давности.

Серебренникова на выходе из суда встречала толпа журналистов и поклонников. Он поблагодарил собравшихся за поддержку и за то, что они верили в их невиновность, передает Life.ru