Суд начал аресты полицейских Ступина по делу о крупной взятке

Бабушкинский районный суд российской столицы принял решение о заключении под стражу оперуполномоченного антикоррупционного управления полиции подмосковного Ступина Артура Кучева по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Москва 24, сотрудник МВД просил не помещать его в следственный изолятор, однако судья посчитала, что на свободе он может попытаться воспрепятствовать следствию. Кучев проходит по тому же делу, что и заместитель руководителя полиции Ступина Антон Антонов вместе с ещё двумя сотрудниками городской полиции – Олегом Борщом и Ильеё Дощиным.

Согласно материалам следствия, обвиняемые были взяты с поличным при получении полумиллиона рублей от главы строительной фирмы. Деньги он дал полицейским за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности компании и соблюдения миграционных правил, а также за общее покровительство.

