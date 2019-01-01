Суд арестовал «московского лимонадного отравителя»
Таганский суд избрал меру пресечения предполагаемому отравителю горожан в столице Мурату Сабанову в виде заключения под стражу, сообщает АГН Москва.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Также позицию следствия поддержал прокурор и адвокат одной из потерпевших Людмилы Чижовой.
Ранее сообщалось, что Сабанов частично признал вину в хищениях, однако только по трём случаям ограбления. Всего на мужчину заведено семь уголовных дел.
Напомним, Сабанов знакомился с горожанами в барах и скверах Москвы. Он выбирал в качестве жертв подвыпивших людей и предлагал им угоститься газировкой под видом промоутера. В лимонад он подмешивал феназепам и клозапин, а также трамадол. Когда жертва теряла сознание, он её грабил. От рук отравителя пострадали более 10 человек, в СМИ сообщают о нескольких случаях комы.
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