Строительство школы и реставрация усадьбы. «Кривая линия» помогает людям

Школа будет, но позже, администрация подмосковного Красногорска ответила на запрос НСН в рамках проекта «Кривая линия».

В редакцию обратились жители Северного Нахабино, которое входит в городской округ. Они пожаловались, что уже несколько лет ждут, когда у них построят еще одну школу. Без неё дети вынуждены ходить в единственно учебное заведение в районе, где только первых классов – 11 по 36-40 детей в каждом. Вместо давно обещанной школы в районе построен частный детский сад.

Как нам сообщили в администрации Красногорска, до конца марта его передадут в муниципальную собственность. Что же касается строительства школы, то она будет достроена за счет бюджетных средств в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Правда, сроки сдачи объекта в документе не обозначены.

Принять меры по спасению памятника архитектуры обещали НСН власти Ленинградской области. В проект «Кривая линия» обратились жители городского поселения Тайцы, сообщившие, что главная достопримечательность посёлка – усадьба Демидова – оказалась под угрозой разрушения: вырваны окна и двери, сломаны лестницы, течет крыша. Несмотря на то, что здание находится под защитой ЮНЕСКО, хозяина у помещения нет.

НСН направила запрос губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Через шесть дней нам сообщили, что уже в 1 квартале текущего года начнутся противоаварийные работы. А до конца 2021 должно завершиться согласование проекта по реставрации. После ремонта в усадьбе Демидовых будет создан выставочно-досуговый центр, появятся экспозиционные площади, пообещали в администрации.

Потерянный путь. В проект «Кривая линия» обратились жители подмосковного села Сельвачёво. Участок дороги протяженностью три с половиной километра, который соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а также является единственным путем для местных жителей в Москву, остался без хозяина. Как следует из обращения, земля, по которой проходит дорога, передана в ведение аэропорта «Домодедово», сама же дорога числится бесхозной, а потому за бюджетные средства отремонирована быть не может. Последние семь лет участок пути пытаются латать местные жители. НСН ждет ответа от администрации Московской области, когда и как будет решена эта проблема.

