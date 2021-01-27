Столичный суд арестовал напавшего на росгвардейца в ходе акции 23 января

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца Тимура Салихова по обвинению в применении насилия против представителя власти в ходе несогласованной акции 23 января.

Как сообщает пресс-служба суда, госорган удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 24 марта.

По данным правоохранителей, 23 января Салихов во время участия в несанкционированном митинге на Страстной улице нанёс сотруднику Росгвардии при исполнении «несколько ударов в область головы и туловища». Во время допроса обвиняемый признал вину.

Накануне суд арестовал первого обвиняемого в нападении на представителя власти на акции 23 января в Москве. Уроженца Калмыкии Евгения Есенова заключили под стражу до 24 марта, сообщает «Свободная пресса».

