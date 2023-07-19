Столичные школьники провели предпрофессиональные каникулы в вузах
В июне московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы более чем в 10 вузах столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Школьники побывали в мединституте имени Пирогова, МГТУ имени Баумана, «МИСИС», «Плешке», МЭИ и в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.
С сентября учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. Все школьные предметы будут преподаваться по новому стандарту. По всем предметам обновят программы – в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями.
В частности, все ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы познакомиться изнутри с будущей сферой деятельности. Каждый пройдет подготовку по специальности в колледже и по ее итогам получит свидетельство о профессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru