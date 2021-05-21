Стилист Влад Лисовец рассказал о самых модных джинсах этого сезона
В текущем сезоне самой актуальной моделью джинсов являются джинсы клёш в стиле 1970-х годов. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад Лисовец.
По его словам, самой стильной моделью станут сильно расклешенные джинсы с завышенной талией. Стилист отметил, что предпочтения будут отдаваться моделям голубого цвета в "винтажном" стиле.
По мнению Лисовца, укороченные и обрезанные джинсы, модные последние три года, перестанут быть актуальными. Стилист также призвал отказаться от зауженных джинсов "скинни", назвав эту модель немодной. Телеведущий рассказал, что джинсы клёш можно носить с клетчатой рубашкой, блузкой, ботинками на каблуке или кедами.
Стилист посоветовал иметь разнообразные модели одежды в своем гардеробе. Это позволит человеку выглядеть "каждый раз по-новому", заявил стилист в эфире «Радио 1».
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