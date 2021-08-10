Степашин оценил степень износа коммунальной инфраструктуры в России
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин заявил, что износ коммунальной инфраструктуры в России составляет от 60 до 70%, сообщает ТАСС.
По его словам, гнилые трубы в стране остались ещё со времён СССР.
Также Степашин напомнил, что через Фонд ЖКХ на модернизацию водопроводов, очистных сооружений и канализации было выделено 150 миллиардов рублей и в настоящее время ожидаются заявки на финансирование от регионов.
Ранее в банке «Русский стандарт» провели исследование и выяснили, что средний чек платежа за жилищно-коммунальные услуги в России в первом полугодии 2021 года вырос на 11%, сообщает Ura.ru.
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