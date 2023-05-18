Статус «Московская медсестра» теперь присваивается и по специальности «операционное дело»

Новое направление — «операционное дело» — добавили в перечень специальностей, представители которых могут получить статус «Московская медсестра». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь почетные звания присуждают медсестрам по четырем специальностям, в том числе по направлениям «анестезиология-реаниматология», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии». Как отметила вице-мэр, присвоение почетного статуса — один инструментов, которые мотивируют специалистов непрерывно повышать квалификацию. Для специальности «операционное дело» разработали собственные оценочные процедуры.

«Операционные медсестры — это важные люди в хирургической бригаде. Именно они готовят операционную, следят за соблюдением стерильности и правильной транспортировкой пациента, а во время самой процедуры ассистируют хирургу. От подготовки медсестры во многом зависит успех проведения операции, поэтому к таким специалистам предъявляются высокие требования», — указала Ракова.



Операционные медсестры и медбратья должны в совершенстве знать физиологию, анатомию человека и основы хирургии, быть выносливыми, так как хирургические вмешательства могут длиться много часов. Для получения статуса «Московская медсестра» по направлению «операционное дело» разработали оценочные процедуры, которые включают тестирование, демонстрацию практических навыков, решение ситуационной задачи, представление портфолио. При успешном прохождении испытаний специалист получает свидетельство и уникальный нагрудный знак отличия. Статус действует в течение пяти лет, в это время сотруднику выплачивается стимулирующая надбавка — 7,5 тысячи рублей.

Статус «Московская медсестра» может получить работник любого государственного или частного медицинского учреждения со стажем работы не менее пяти лет. Специалисту следует подать заявку на сайте московского Департамента здравоохранения и пройти оценочные процедуры. В текущем году статус «Московская медсестра» получили 25 медработников.

