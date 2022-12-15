Вильфанд: В Московский регион придут сильные морозы

Морозы до 16-17 градусов ожидаются в столичном регионе в начале следующей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Понижаться температура начнет 18 декабря и днем, и ночью ожидается 7-12 градусов мороза. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем - 7-10 градусов.

Как отметил синоптик, несмотря на значительное похолодание, погода будет приятной — много солнца, высокие сугробы, отсутствие осадков.

Десятки авиарейсов были отменены в понедельник вечером в московских аэропортах на фоне рекордных зимних дождей, обрушившихся на столицу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

