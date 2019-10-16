Стало известно, что покажет Москва на «Открытых инновациях»

В инновационном центре «Сколково» с 21 по 23 октября будет проходить международный форум «Открытые инновации». Заявленная тема мероприятия - «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». В течение трех дней состоится более 150 сессий, которые объединят более 600 докладчиков из 90 стран. Традиционно, соорганизатором форума выступает правительство российской столицы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что город намерен представить на мероприятии новые цифровые решения в образовании и культуре, ЖКХ, связи, а также технологичные проекты для бизнеса. Она подчеркнула, что Москву широко представят как в деловой, так и в выставочной программе.

«Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний», – рассказала Наталья Сергунина.

Деловая программа Правительства Москвы состоит из серии мероприятий с бизнес-сообществом, посвященных развитию экосистемы инноваций в городе. 23 октября пройдет Тech Brunch «Умный город – площадка для IT-сообщества». Российские и зарубежные предприниматели, инвесторы и представители города поднимут тему максимально перспективных технологичных проектов, а также экспорт IT-разработок и созданную в Москве инновационную бизнес-инфраструктуру

Кроме того, 21 октября на панельной дискуссии «Московский инновационный кластер: Маркетплейс для технопредпринимателей» участники и гости форума ознакомятся с обновленной онлайн-платформой i.moscow. Она предназначена для технологичного бизнеса самого широкого профиля: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже состоявшихся компаний.

Одним из приоритетных для столицы проектов в области «новой экономики» является Московский инновационный кластер. Как заявила Наталья Сергунина, он станет центральной темой московской программы «Открытых инноваций».

Задача кластера – вобрать в себе усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Он представляет собой площадку для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, МСП, крупными корпорациями, промпредприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и столицей.

Основой для их кооперации, аккумулирующей возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера, как раз-таки является информационная платформа i.moscow. С ее помощью можно найти партнеров и инвесторов, заказчиков, а также подходящие помещения, оборудование, недостающие комплектующие для производства и не только.

Кроме того, в скором времени будет запущен сервис поиска площадок для пилотного тестирования – таким образом, компании смогут жизнеспособность своих разработок и их соответствие заявленным требованиям

Самим резидентам кластера будут доступны более 150 мерам поддержки со стороны городских властей, федеральных органов власти и институтов развития.

