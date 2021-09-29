Стало известно число мигрантов в России

Начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что в России снизилось количество мигрантов, в том числе нелегалов, сообщает РИА Новости.

По её словам, на сегодняшний день на территории страны находится порядка семи миллионов человек-иностранцев, тогда как «в допандемийное время в стране одномоментно находилось 10-11 миллионов».

Казакова уточнила, что за последнее время больше одного миллиона нелегальных мигрантов урегулировали свой статус.

Ранее в Центре стратегических разработок заявили, что из-за отъезда мигрантов около 15% компаний придется оперативно подыскивать новый персонал, передаёт ОТР.

