Общество

Стали известны результаты экспертизы крови Доренко на яды

15 мая11:24

Результаты судебно-химической экспертизы не подтвердили версию об отравлении журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в следствии.

Как отмечает сайт KP.Ru, официальной причиной гибели главреда «Говорит Москва» остаётся разрыв аневризмы грудной аорты. Напомним, сомнения в естественности смерти Доренко возникли у его дочерей. По их мнению, журналист мог быть отравлен собственной женой. Из-за опасений, что кремация поможет скрыть следы преступления были отложены похороны Доренко.

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Добавим, информацию о результатах экспертизы «Интерфаксу» подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако гендиректор издания, главным редактором которого был Доренко, сообщил, что пока официальных документов об итогах экспертизы не поступало.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет.

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ТЕГИ:Сергей ДоренкоЭкспертизаОтравление

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