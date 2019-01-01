Стали известны результаты экспертизы крови Доренко на яды

Добавим, информацию о результатах экспертизы «Интерфаксу» подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако гендиректор издания, главным редактором которого был Доренко, сообщил, что пока официальных документов об итогах экспертизы не поступало.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет.

