Стал известен главный цвет 2020 года
5 декабря 201913:49
Институт Pantone назвал классический синий Classic Blue главным цветом следующего, 2020 года.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании, это вневременной и, соответственно, всегда актуальный синий цвет, который не устареет.
В свою очередь исполнительный директор института Леатрис Эйсман отметил, что Classic Blue – надежный и чистый цвет, на который всегда можно положиться.
Добавим, что главным цветом уходящего года ранее был признан Living Coral – «живой коралл».
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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Культура
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