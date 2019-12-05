Стал известен главный цвет 2020 года

Институт Pantone назвал классический синий Classic Blue главным цветом следующего, 2020 года.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании, это вневременной и, соответственно, всегда актуальный синий цвет, который не устареет.

В свою очередь исполнительный директор института Леатрис Эйсман отметил, что Classic Blue – надежный и чистый цвет, на который всегда можно положиться.

Добавим, что главным цветом уходящего года ранее был признан Living Coral – «живой коралл».

