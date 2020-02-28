Спикер новосибирского Заксобрания: Главное – живое общение с людьми

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области стали участниками форума «Социально-экономическое партнёрство-2020 «Национальные проекты – платформа Сибирского лидерства».

Реализация нацпроектов позволила региону многократно увеличить объемы строительства социальных объектов и нарастить темпы обновления транспортной и инженерной инфраструктуры в районах. В 2019 и 2020 годах Новосибирская область получила на эти цели 60 млрд рублей, что позволит возвести 117 социальных объектов, отремонтировать почти 375 километров автомобильных дорог, включая магистрали и улицы в муниципалитетах, а также привести в порядок больше 350 общественных пространств и дворовых территорий в городах и селах.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что основная тема форума - взаимодействие с жителями области. По словам главы региона, нужно работать с жителями конкретных населенных пунктов, а не на абстрактное благо народа или абстрактный результат.

В свою очередь Председатель Законодательного Собрания особо Андрей Шимкив напомнил о важности обратной связи с новосибирцами при исполнении нацпроектов.

«При всей цифровизации и научном прогрессе главное – живое общение с людьми. Не сидя в кабинете через стенку писать по электронной почте друг другу письма, а встречаться, объяснять свою позицию», - подчеркнул Шимкив.

Председатель Заксобрания добавил, что каждый житель области должен иметь представление о том, что, как и для чего делают власти региона для реализации нацпроектов, видел в этом пользу для своего села или города.

