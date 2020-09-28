Сожительница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя требует нового дела

Гражданская супруга водителя, который погиб в дородной аварии с участием Михаила Ефремова потребовала нового рассмотрения дела о смертельном ДТП с её участием. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Пресненский районный суд российской столицы.

Там уточнили, что жалоба на приговор актёру от сожительницы погибшего Сергея Захарова Ирины Стерховой уже поступила для судебного производства. Адвокат женщины указывает, что ранее суд по делу Ефремова не рассмотрел в нарушение повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей стороной.

Ранее сегодня стало известно, что Михаил Ефремов собственноручно направил в Пресненский суд жалобу на вынесенный приговор. Также в суд поступили жалобы со стороны адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, с которыми актёр уже прервал сотрудничество, отмечает Ura.ru. Кроме того, жалобу подавал новый защитник Петр Хархорин.

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима.

