Совфед хочет ограничить количество домашних питомцев в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступило с предложением к правительству России ограничить количество питомцев, которые могут обитать в квартире или жилом доме, пишет RT.

Высчитывать максимальное количество животных предполагается исходя из метража помещения, в котором проживают хозяева со своими питомцами. Помимо этого, кабинет министров также призывает принять нормативную базу для обязательной идентификации животных, а также утвердить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания.

Уточняется, что члены комитета предлагают ввести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными.

