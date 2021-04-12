Совет Федерации рассмотрит закон об упрощении получения налогового вычета по ипотеке

Совет Федерации РФ на пленарном заседании в среду рассмотрит закон, позволяющий упростить оформление налоговых вычетов для россиян на покупку жилья и погашение процентов по целевым займам.

Кроме того, законопроект касается инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете, сообщает Ura.ru.

Как сообщает «Парламентская газета», документ предусматривает возможность взаимодействия граждан с налоговыми органами посредством онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Россияне смогут подать заявление о получении вычетов, не предоставляя подтверждающих документов.

Сотрудники налоговой службы будут самостоятельно проверять право налогоплательщика на получение вычета.



На минувшей неделе поправки об упрощении получения вычетов по налогу на доходы физических лиц были приняты Госдумой во втором чтении, напоминают Известия.

