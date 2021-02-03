Социолог Максим Шугалей рассказал RT Arabic о жизни в ливийском плену

Российский социолог Максим Шугалей, которого полтора года удерживали в плену в ливийской тюрьме, дал интервью первому российскому каналу для арабоязычной аудитории RT Arabic.

О том, что ему пришлось пережить во время пребывания в плену, российский ученый рассказал в ролике «Шугалей: узник хаоса в Ливии». Его уже просмотрели более 3 миллионов зрителей по всему миру.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологического исследования, имея на руках все необходимые документы. Но это не помешало представителям группировки RADA задержать их и поместить в частную тюрьму «Митига». Россияне пробыли в заточении полтора года. За все это время им так и не было предъявлено обвинений. Благодаря усилиям МИД России 10 декабря 2020 года россияне смогли вернуться на Родину.

История российских ученых легла в основу двух кинофильмов. Несмотря на максимальную реальность изложения, они все же являются художественной интерпретацией событий. Как все происходило в действительности, рассказал сам Шугалей. По его словам, условия содержания в «Митиге» были ужасающими. «Если на Земле есть ад, то это – тюрьма «Митига». Никто там не делает разницы между мужчинами, женщинами, детьми и пожилыми. Всех бьют одинаково», – говорит он.

Отметим, что до заточения в тюрьму Шугалею удалось собрать сведения, касающиеся конфликта, раздирающего Ливию, и передать их на Родину. Шугалей с благодарностью отозвался о соотечественниках, которые не оставили его в трудную минуту. «Мне повезло, что моя страна вытащила меня, я сейчас понимаю за какой короткий срок. Минуты отчаяния, конечно, были. Но я знал – меня точно не бросят и вытащат», – рассказал он.

В заключение Максим выразил надежду, что Ливия уже в скором времени сможет избавиться от внешнего влияния и станет такой же процветающей страной, какой была в недавнем прошлом.

