Сотрудники Домодедова встанут на сигвеи

У персонала столичной авиагавани Домодедово появится возможность перемещаться по территории терминалов на сигвеях. Как отмечает АГН «Москва», для сотрудников аэропорта работают три станции, которые представляют собой парковочные модули с подзарядкой, где также хранятся шлемы. Источник подчёркивает, что доступ к сервису возможен при наличии рабочего пропуска.

Ожидается, что при использовании такого вида транспорта эффективность коммуникации персонала на промышленных и транспортных предприятиях возрастает до 30%. В столичном аэропорту – с учётом его огромного пространства – это действительно актуально.