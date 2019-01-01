Сотрудники Домодедова встанут на сигвеи
У персонала столичной авиагавани Домодедово появится возможность перемещаться по территории терминалов на сигвеях. Как отмечает АГН «Москва», для сотрудников аэропорта работают три станции, которые представляют собой парковочные модули с подзарядкой, где также хранятся шлемы. Источник подчёркивает, что доступ к сервису возможен при наличии рабочего пропуска.
Ожидается, что при использовании такого вида транспорта эффективность коммуникации персонала на промышленных и транспортных предприятиях возрастает до 30%. В столичном аэропорту – с учётом его огромного пространства – это действительно актуально.
Ранее НСН писала, что самокаты и сегвеи могут приравнять к транспорту. Соответствующие предложения по изменениям в ПДД о признании самоката видом транспорта озвучили в Центре организации дорожного движения. Об этом в рамках «Московского урбанистического форума – 2019» сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.
По его словам, это предложение подразумевает также ведении административной ответственности для владельцев данной категории транспорта.
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