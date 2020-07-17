Собянин заявил, что закрыть Москву из-за коронавируса невозможно

Столичный мэр Сергей Собянин прокомментировал возможность закрытия Москвы из-за коронавируса. Свою позицию мэр озвучил в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает ТАСС.

По словам Собянина, закрыть город невозможно, поскольку столица является «крупнейшим транспортным хабом страны». Градоначальник также выразил уверенность в развитии внутреннему туризма, пока для отдыхающих закрыты границы. Он подчеркнул, что это возможность для туриндустрии к развитию.

Ранее мэр Москвы заявил, что коллективным иммунитетом к коронавирусу обладают уже 60% жителей Москвы. Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, из них 575 - в Москве.

