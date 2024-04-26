Собянин: Завершена реконструкция приемных отделений шести городских больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл приемное отделение городской клинической больницы №24 на ул. Писцовая после реконструкции в рамках перехода на новый стандарт экстренной помощи. Также прием пациентов после реконструкции начали пять отделений городских больниц, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Как отметил градоначальник, в столице в приемные отделения больниц поступают около миллиона экстренных пациентов в год, от работы экстренной помощи во многом зависит жизнь и здоровье москвичей. Поэтому город принял новые стандарты оказания такой помощи и в текущем году начал массовое внедрение новинки в клиниках.

«Мы строим новые корпуса, реконструируем и модернизируем действующие. Таким образом, чтобы до конца года подавляющее большинство московских клиник перешли на новый стандарт. Это новая логистика, новое диагностическое оборудование, новая операционная и, самое главное, быстрое и качественное оказание помощи пациентам», — подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил врачей и медсестер, поддержавших инициативу, участвовавших в разработке стандарта и активно внедряющих его на благо пациентов.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, 26 апреля после обновления открылись приемные отделения в больницах №13 (ЮВАО), имени Кончаловского (ЗелАО), имени Жадкевича (ЗАО), в ДГКБ имени Филатова и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (ЦАО).

Комплексная модернизация в приемном отделении ГКБ №24 стартовала в июле прошлого года и была завершена в апреле текущего. Работы проводились в помещениях первого этажа хирургического корпуса. Здесь усовершенствовали планировку помещений, организовали удобную логистику, увеличив на 15–20%. пропускную способность приемного отделения — теперь оно может принимать до 200 неотложных пациентов в день. После реконструкции приемное отделение получило современное оборудование, в распоряжении медиков появились две общепрофильных операционных. В отделении действует принцип «цифровой клиники», при котором медицинскую документацию ведут преимущественно в электронном виде.

