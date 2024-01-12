Собянин: В проекте «Активный гражданин» реализовали 4 тысячи городских решений

Свыше 4 тысяч решений реализовали в Москве благодаря голосованиям горожан в системе электронных опросов «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в проекте провели более шести тысяч голосований, по итогам которых благоустроили десятки улиц, переулков, бульваров, площадей.

«Мнение москвичей повлияло и на транспортную сферу. К примеру, был поддержан проект строительства Московских центральных диаметров, выбраны названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Также горожане дали названия станциям метро, первому речному электросудну, виртуальному помощнику транспорта. Кроме того, москвичи помогли выбрать имена для обитателей Московского зоопарка, «Москвариума», «Городской фермы» ВДНХ.

Проект «Активный гражданин» запустили в 2014 года, в нем участвуют более 6,7 млн человек.

