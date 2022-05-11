Собянин: В парках города начали работу 46 летних павильонов «Здоровая Москва»

В столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва». Об этом в ходе открытия одного из них в парке «Ходынское поле» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщается, что павильон там может принять до 150 человек в день. На участке в этом парке также открыты 12 кабинетов, в том числе доврачебного осмотра и УЗИ. Для проведения обследований в павильоне установлено 70 единиц современного оборудования.

По словам мэра Москвы, комплексное и бесплатное обследование на таких участках можно пройти в течение часа. При этом отмечается, что, если у пациента будут выявлены проблемы, его направят на дополнительное обследование.

«В 2019 году примерно 500 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва». Во время COVID-19 - около миллиона человек получили вакцинацию. Сегодня в павильонах необходимо провести диспансеризацию двух с половиной миллионов москвичей, которые переболели COVID-19», - добавил Собянин.

По данным источника, переболевшие COVID-19 жители Москвы также смогут проверить эмоциональное здоровье, предварительно пройдя специальный опрос по электронной почте или SMS. После на основании данных опроса горожане получат рекомендации от врачей-психотерапевтов Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева.

Сергей Собянин также поздравил медработников с наступающим Международным днем медицинской сестры и отметил, что в городе в этой профессии трудятся примерно 50 тысяч человек.