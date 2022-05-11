Собянин: В парках города начали работу 46 летних павильонов «Здоровая Москва»
В столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва». Об этом в ходе открытия одного из них в парке «Ходынское поле» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщается, что павильон там может принять до 150 человек в день. На участке в этом парке также открыты 12 кабинетов, в том числе доврачебного осмотра и УЗИ. Для проведения обследований в павильоне установлено 70 единиц современного оборудования.
По словам мэра Москвы, комплексное и бесплатное обследование на таких участках можно пройти в течение часа. При этом отмечается, что, если у пациента будут выявлены проблемы, его направят на дополнительное обследование.
«В 2019 году примерно 500 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва». Во время COVID-19 - около миллиона человек получили вакцинацию. Сегодня в павильонах необходимо провести диспансеризацию двух с половиной миллионов москвичей, которые переболели COVID-19», - добавил Собянин.
По данным источника, переболевшие COVID-19 жители Москвы также смогут проверить эмоциональное здоровье, предварительно пройдя специальный опрос по электронной почте или SMS. После на основании данных опроса горожане получат рекомендации от врачей-психотерапевтов Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева.
Сергей Собянин также поздравил медработников с наступающим Международным днем медицинской сестры и отметил, что в городе в этой профессии трудятся примерно 50 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Путин уволил замдиректора ФСИН
- Мосгорсуд не стал ужесточать приговор автору «перформанса с плакатом» на Первом канале
- Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к РФ
- Песков: Параметры индексации пенсии в России предстоит определить
- В России в апреле рухнули продажи новых автомобилей
- Правительство Украины утвердило документ о переходе российских активов государству
- За первые 4 месяца 2022 года в Москве сократилось число преступлений
- Песков: Переговоры с Украиной продолжаются «вяло»
- Песков заявил, что в России не планируется вводить военное положение
- Лавров: Россия не хочет войны в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru