Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Москву за прошедший летний сезон посетили 7,1 миллиона туристов, что на 17% больше аналогичный период прошлого года. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще 4,6 миллиона гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь – август в городе побывали почти 12 миллиона путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели», - добавил мэр.

На сегодняшний день в столичном туризме трудятся около 500 тысяч человек. В этом году турпоток и средняя загрузка гостиниц достигли 90% от уровня рекордного 2019 года, уточнил Собянин.

Москву преимущественно посещают жители России. Число гостей из регионов составило 6,5 миллиона человек. Среди иностранных туристов самые популярные – из Китая. В топ-5 также входят Иран, ОАЭ, Турция и Индия.

По оценкам специалистов, расходы туристов за сезон составили 372 миллиарда рублей, что на 27% больше лета 2022 года. Из этих средств около 51 миллиарда уйдут в столичный бюджет.

