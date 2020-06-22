Собянин расширил список снятых ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, объявил о переходе на новый этап снятия ограничений, введённых в столице из-за коронавируса. Новые правила вступят в силу уже с 23 июня, написал он на своем персональном сайте.

В частности, с завтрашнего дня в городе откроются бассейны, фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме того, начнут работу рестораны и кафе, которые в последние дни могли открывать лишь летние веранды.

По словам Собянина, столичные власти также снимают ограничения на работу детских садов и библиотек. Учреждения социальной защиты населения с 23 июня ввернутся к обычному режиму работы. В Москве также отменяется запрет на использование элементов общественной инфраструктуры - например, можно будет заниматься на уличных тренажёрах. Наконец, с 23 июня снимаются ограничения на работу туристических агентств, хотя организовывать экскурсии по Москве по-прежнему нельзя.

Как пояснил мэр Москвы, решения приняты после совещаний со специалистами. Результаты предыдущей недели снятия ограничений он назвал очень позитивными, отметив, что заболеваемость COVID-19 городе идёт на убыль. Однако некоторые ограничения по-прежнему необходимы - в частности, речь идёт о ношении масок и перчаток. Разрешать массовые мероприятия пока рано, добавил Собянин: решение по ним будут принимать, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

