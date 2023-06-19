Собянин рассказал об уникальной продукции столичных ремесленников

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об уникальной продукции городских ремесленников по случаю их профессионального праздника - Дня народных художественных промыслов. Как отметил градоначальник, это искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов.

Согласно официальной статистки, в общей сложности в России функционируют свыше 1,5 тыс. ремесленных предприятий. Собянин, в частности, рассказал о жительнице Москвы Светлане Модновой. Она создала единственную в стране мануфактуру ватного ремесла. Производство специализируется на выпуске ёлочных игрушек, которые были популярны в России в XIX-XX веках.

Московская школа вышивания предоставляет возможность желающим получить диплом по курсам «Художник по вышивке», «Сумки от кутюр», «Ювелирная вышивка». Основная целевая аудитория данного учебного заведения - женщины, для которых вышивка – пока только хобби. В дальнейшем они смогут поставить увлечение на профессиональные рельсы.

Среди самобытных промыслов москвичей мэр назвал также изготовление дизайнерских украшений, в том числе, ювелирных, производство фарфора. Москва оказывает поддержку ремесленникам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» оказывает помощь желающим открыть и развивать своё дело. В центрах услуг можно получить информацию об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки.

