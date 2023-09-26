Собянин рассказал, как преобразился парк имени 40-летия ВЛКСМ

В Москве завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Об этом на своем сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отреставрированы парковые скульптуры, а утраченные – воссозданы. Например, «Олень», «Козерог», «Голуби», «Трубач» и «Дети разных народов». В парке снова работают три фонтана, которые возобновили свою работу после масштабных работ, начиная с отливки чаш до установки нового оборудования.

В парке появились новые четыре детские площадки, и карусель для детей с ограниченными возможностями здоровья. Появилась зона для занятий спортом, скейт-парк, появились новые дорожки для бега.

Также обновлена зеленая зона, восстановлены подходы к памятнику Джавахарлару Неру и смонтирована архитектурно-художественная подсветка.

