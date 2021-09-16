Собянин поздравил москвичей – чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды москвичам, которые стали победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр в Токио.

«Вы блестяще выступили на этих соревнованиях, вся наша команда сборной России и ее московская часть. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе», - сказал Собянин.

Он добавил, что московские спортсмены принесли в общую копилку медалей 23 награды и отметил, что за выступлениями спортсменов следили миллионы людей из разных стран мира.

Также глава города поблагодарил тренеров и пожелал спортсменам дальнейших успехов и побед.

Отмечается, что по решению мэра Москвы премиальные выплаты московским победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио составят: по 4 миллиона рублей - паралимпийским чемпионам, по 2,5 миллиона рублей - серебряным призерам, бронзовые призеры получат по 1,7 миллиона рублей. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

