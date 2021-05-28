Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что половину дипломов всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года завоевали московские учащиеся, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, призеров и победителей вырастили почти половина школ города практически всех районов Москвы, что свидетельствует о высоком уровне московского образования в целом, даже с учётом вынужденного перехода на дистанционное обучение из-за пандемии.
«Мы волновались за вас, сможете ли вы освоить предметы, достойно выступить на олимпиадах, показать свои знания. Но результат превзошел ожидания. У нас в этом году больше половины всех золотых медалей - это москвичи», - подчеркнул градоначальник.
Глава столицы отметил, что победители всероссийской олимпиады получают денежные призы, возможность поступить в лучшие вузы страны, и за ними присматривают лучшие корпорации, которые затем будут приглашать их на работу.
В ходе встречи в концертном зале «Зарядье» с победителями и призерами заключительного этапа олимпиады Собянин выразил благодарность педагогам и администрациям школ, а также родителям, которые помогли раскрыться таланту учеников и победить при сумасшедшей нагрузке.
В пресс-службе мэра добавили, что в заключительном этапе олимпиады приняли участие 2 486 школьников из 244 школ Москвы. Награды получили 1 346 ребят: 266 дипломов победителей и 1 080 дипломов призёров.
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