Собянин посетил Московский штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичный штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и пообщался с волонтерами, а также представителями крупных торговых компаний.
«У нас около 3 млн пожилых людей находится в режиме самоизоляции, и, конечно же, им требуется постоянная помощь: и социальная, и психологическая помощь. В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы помимо государственных служб работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные», — отметил градоначальник.
По словам Собянина, за это время в столице сформировался «целый отряд людей», которые помогают людям, которым опасно выходить из дома в период пика заболеваний. Градоначальник выразил благодарность участникам движения #МыВместе, волонтерам, предприятиям и организациям. Мэр выразил надежду, что движение сохранит «свой потенциал, свои активность, энергию для того, чтобы помогать людям» и после пандемии.
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки с 22 октября волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи москвичам, которые должны оставаться дома — людям старше 60 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями. К акции готовы подключиться уже более 2,5 тысячи добровольцев, набор продолжается. Волонтерами могут стать лица в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие QR-код о вакцинации, перенесшие COVID-19 не более полугода назад либо имеющие отрицательный ПЦР-теста. Помощь в покупке продовольствия для нуждающихся оказывают предприятия розничной торговли.
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