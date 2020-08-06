Собянин поддержал проект обучения инвалидов самостоятельному проживанию

Власти российской столицы выделят деньги для помощи проекту «Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов». Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, информирует пресс-служба градоначальника и правительства Москвы.

Объём субсидий - 19,8 миллиона рублей. Компанию-оператор проекта определят по итогам конкурсного отбора. Его организуют среди профильных некоммерческих организаций. Проект относится к инвалидам в возрасте 18-45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития. Его суть заключается в предоставлении им возможностей для обучения навыкам самостоятельного проживания.

С этой целью они должны будут временно переехать из дома/интерната в специально оборудованные тренировочные квартиры, так называемые социальные гостиницы. Под контролем наставников их обучат самостоятельно выполнять различные бытовые задачи - делать покупки, готовить пищу, убираться в комнате, стирать и гладить одежду.

Как отмечается в пояснении к постановлению, такие инвалиды, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, оперативно мобилизуют свои способности и довольно быстро добиваются значительного прогресса. Речь идёт даже о перехода на более высокий уровень самостоятельности - сопровождаемое проживание.

Сейчас курс реабилитации в рамках проекта рассчитан на 19 дней. Его смогут пройти 216 инвалидов с психофизическими нарушениями: ДЦП, расстройство аутистического спектра, нарушение зрения, умственная отсталость, черепно-мозговая травма, шизофрения, синдром Дауна и другие генетические заболевания.

Кроме того, по одному из адресов обустроены реабилитационные ремесленные мастерские, где участники проекта смогут заниматься ткачеством, вышивкой, бисероплетением, валянием. Есть также комната для проведения песочной терапии. В холле установлены тренажеры.

Практика свидетельствует, что после проживания в тренировочных квартирах инвалиды становятся более самостоятельными. Некоторые уже способны себя полностью обслужить, после чего начинают жить отдельно от родителей или покидают интернат.

