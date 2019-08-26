Собянин озвучил планы строительства новых соцобъектов в Щербинке

Строительство новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке завершится к началу осени. Об этом в ходе осмотра работ в здании заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что эта поликлиника будет одной из лучших не только в Щербинке, но и в Москве. Она будут создана по новому проекту и дизайну, а также обеспечена новым лабораторным оборудованием. Там будут совмещены детская и взрослая поликлиники, а также женская консультация. На территории объекта здравоохранения даже появится небольшой бассейн.

Также мэр Москвы добавил, что, помимо поликлиники власти ведут строительство двух детских садов и школы. Дошкольные учреждение будут построены уже в этом году, школа – в 2020-ом.

Добавим, строительство детско-взрослой поликлиники на территории Щербинской городской больницы было начато в ноябре 2016 года. В поликлинике будет сконцентрирована вся специализированная амбулаторная помощь, включая магнитно-резонансную томографию. Оказания медицинской помощи в поликлинике будет соответствовать новому «Московскому стандарту+», отмечает АГН Москва.

Помимо этого, стало известно, что в здании медицинского учреждения будет много открытых пространств, оборудованных удобными диванами и другой комфортабельной мебелью. Регистратура будет организована по типу «рецепшн». В поликлинике создадут комфортные условия для врачей и медицинских сестер – уютные комнаты и зоны для отдыха, где можно пообщаться, перекусить или выпить чашку кофе.



