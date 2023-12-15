Собянин открыл юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество»
Порядка 100 миллионов человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» за 10 лет его существования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в этом юбилейном году москвичей и гостей столицы ждут 36 площадок. Градоначальник отметил, что в принципе в этом году фестиваль посвящен москвичам и самой Москве.
«В особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков. Передать их можно в павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках», - отметил глава столицы.
Он также отметил, что в прошлом году в рамках фестиваля создали и отправили в зону спецоперации больше 156 тысяч подарков и свыше 12 тысяч поздравлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru