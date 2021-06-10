Собянин открыл пляжную зону на набережной Северного речного вокзала

Территорию Северного речного вокзала с момента окончания реставрации и работ по благоустройству посетили 1,5 миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра пляжной зоны отдыха с бассейнами на набережной, а также итогов благоустройства территории Национального теннисного центра имени Самаранча.

По его словам, жители столицы давно просили реконструировать зону Северного речного вокзала.

«Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого реконструировали большой «Парк Дружбы», который примыкает к Северному речному вокзалу - исторический парк Северного речного вокзала. Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство», - рассказал Собянин.

Градоначальник добавил, что завершено и благоустройство расположенной рядом территории Национального теннисного центра.

«Мы реконструировали всю эту достаточно большую площадь, восстановили нормальный теннисный корт, создали инфраструктуру и рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это, в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, «Зарядьем», «Лужниками», - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что работа на территории еще закончена, планируется провести реорганизацию территории Северного речного порта.

