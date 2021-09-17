Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыл памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» на территории Сеченовского университета, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва - перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии», - отметил глава города.
По его словам, главной памятью будут являться спасенные жизни и вылеченные пациенты, которых в столице уже более 1,5 миллиона.
Отмечается, что памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19».
Мэр подчеркнул, что уже многие месяцы система города работает в мобилизационном режиме, а все городские службы оказывают полное содействие пациентам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Путин подписал указ о выплате блокадникам и защитникам Ленинграда
- Путин призвал своевременно ревакцинироваться
- «Любит повоевать». Генерал ФСБ охарактеризовал напавшего на силовиков под Воронежем
- Памфилова рассказала о серьёзных атаках на ресурсы онлайн-голосования
- Адвокат Ефремова раскрыл свой гонорар
- Путин предложил единовременно выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
- В Нидерландах двое убиты при нападении с ножом
- 47,5 миллиона россиян сделали первую прививку от коронавируса
- Задержан подозреваемый в подрыве отделения полиции в Воронежской области
- Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru