Собянин открыл памятник медикам – героям борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыл памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» на территории Сеченовского университета, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников. Москва - перекресток всех дорог, крупнейший мегаполис Европы, конечно, она приняла на себя главный удар эпидемии», - отметил глава города.

По его словам, главной памятью будут являться спасенные жизни и вылеченные пациенты, которых в столице уже более 1,5 миллиона.

Отмечается, что памятник представляет собой монументальную стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19».

Мэр подчеркнул, что уже многие месяцы система города работает в мобилизационном режиме, а все городские службы оказывают полное содействие пациентам.

