Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мневники.

В ходе мероприятия градоначальник поздравил ребят с началом учебного года, пожелав им успехов и хорошего настроения.

«Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришло больше 2 млн молодых людей - целая страна вообще. Сотни тысяч педагогов, работников образования. И, конечно, у всех волнение: у учителей - одно, у учащихся - другое. Но все они заряжены страной знаний, стремлением к тому, чтобы получить новые знания, новые компетенции, подготовиться лучше к жизни, ну, и общаться друг с другом, это немаловажно, погрузиться снова в школьную или студенческую среду», — отметил Собянин.

Градоначальник осмотрел новое здание, пообщался с учителями и детьми. Собянин подчеркнул, что в столице представлен весь набор профессий.

«Мы в этом году ввели новые классы космонавтики, авиастроения, казалось бы какая-то фантастика, но у нас десятки тысяч людей работают в этих отраслях в Москве», - указал мэр.

В свою очередь, учащиеся, с которыми пообщался градоначальник, добавили, что система работы столичных школ с высокой долей вероятности позволяет детям уже на школьном этапе определиться с выбором профессии.

Школа на 500 мест и детский сад на 225 мест были построены в составе жилого комплекса «Сердце столицы» в 2021 году. Учебные заведения включены в состав школы №1253.

