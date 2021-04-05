Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр госуслуг «Мои документы» на севере города в ТЦ «Метрополис».

По его словам, рядом находится станция МЦК «Балтийская» и поток людей ожидается большим. Сейчас в городе уже шесть таких флагманских центров, они открываются около транспортных узлов.

Вместе с тем, отметил мэр города, власти Москвы делают все, чтобы перевести максимальное число госуслуг в онлайн-формат и минимизировать число визитов граждан в какие-либо МФЦ или госучреждения.


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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
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