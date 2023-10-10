Собянин: Московская техническая школа подготовила 1,4 тыс инженеров
«Московская техническая школа» увеличила количество курсов в этом году более чем в два раза, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В общей сложности, для сотрудников промышленных предприятий сейчас действуют 123 программы повышения квалификации.
Функционируют семь направлений подготовки. По словам градоначальника, это «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт». Кроме того, есть ещё два специальных направления – «Охрана труда» и «Бережливое производство».
Всего за время своей деятельности в течении двух лет «Московская техническая школа» подготовила около 1400 инженерных кадров. Проект направлен на повышение квалификации работников инновационных предприятий. Право на обучение имеют все специалисты промпредприятий столицы. Город компенсирует до 95% стоимости курсов.
В конце прошлого месяца на базе МТШ открылась образовательная платформа с видеокурсами и возможностью записываться на обучение. С «Московской технической школой» сотрудничают 100 партнеров, среди которых МГУ, Московский Политехнический институт, МГТУ им. Баумана, МИФИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru