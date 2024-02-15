Собянин: Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России
15 февраля 202412:49
У регионов появится возможность безвозмездно пользоваться медицинскими ИИ-сервисами Москвы, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны», - говорится в сообщении.
Он уточнил, что такая мера позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях.
«Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами», - добавил градоначальник.
Мэр сообщил, что доступ к платформе открыт с 15 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru