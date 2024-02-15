Собянин: Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

У регионов появится возможность безвозмездно пользоваться медицинскими ИИ-сервисами Москвы, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что такая мера позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях.

«Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы создана специальная платформа, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами», - добавил градоначальник.

Мэр сообщил, что доступ к платформе открыт с 15 февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЗдоровьеМосква

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