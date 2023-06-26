Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
Инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года выросли в 6,9 раза и превысили 30 триллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.
Благодаря вливаниям средств расширяются возможности компаний и предприятий, в том числе рабочих мест, что влечет за собой уровень зарплат, отметил градоначальник.
В прошлом году бизнесмены вложили в экономику Москвы более 5,9 триллионов рублей. Собянин заявил, что инвестиционный интерес растет благодаря городу, и Москва поддерживает инвесторов, предлагает разные инструменты развития.
В частности, каждый вложенный рубль возвращается городу до 55 рублей в инвестициях в экономику, подытожил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия выступила против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
- Клишас заявил, что в отдельном законе о ЧВК нет необходимости
- Певец Шарлот сжег российский паспорт на камеру
- В Венгрии отказались поддерживать санкции против российской атомной энергетики
- СМИ: В Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер»
- Миронов заявил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о ЧВК
- Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года
- Лавров назвал бредом информацию о якобы намерении РФ подорвать Запорожскую АЭС
- СМИ: Евросоюз финансирует Украину через внебюджетный фонд
- Пригожина заметили в минском отеле Green City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru