Собянин: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года выросли в 6,9 раза и превысили 30 триллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Благодаря вливаниям средств расширяются возможности компаний и предприятий, в том числе рабочих мест, что влечет за собой уровень зарплат, отметил градоначальник.

В прошлом году бизнесмены вложили в экономику Москвы более 5,9 триллионов рублей. Собянин заявил, что инвестиционный интерес растет благодаря городу, и Москва поддерживает инвесторов, предлагает разные инструменты развития.

В частности, каждый вложенный рубль возвращается городу до 55 рублей в инвестициях в экономику, подытожил он.

