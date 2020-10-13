Собчак опровергла сообщения о заражении коронавирусом
13 октября 202018:20
Журналистка Ксения Собчак опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у неё подтверждён коронавирус.
Телеведущая раскритиковала авторов поста о ее заражении COVID-19 и предложила им написать о своей беременности.
«Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна», - написала Собчак в своем телеграм-канале.
Ранее на телеграм-канале Mash рассказали, что ПЦР-анализ на COVID-19, который сдала телеведущая, оказался положительным.
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13 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru