Собчак опровергла сообщения о заражении коронавирусом

Журналистка Ксения Собчак опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у неё подтверждён коронавирус.

Телеведущая раскритиковала авторов поста о ее заражении COVID-19 и предложила им написать о своей беременности.

«Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна», - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Ранее на телеграм-канале Mash рассказали, что ПЦР-анализ на COVID-19, который сдала телеведущая, оказался положительным.