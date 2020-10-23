Собчак назвала Соловьева «профессиональным кидалой» и обвинила его во лжи
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске своей программы на YouTube «Осторожно, новости!» обвинила своего коллегу Владимира Соловьева во лжи.
В эфире программы Собчак сказала, что телеведущий побоялся прийти к ней на шоу и назвала его «профессиональным кидалой». Она напомнила, что весной согласилась прийти в программу «Соловьев LIVE», потому что ведущие договорились о бартере. После интервью в программе Соловьева, телеведущий должен был встретиться с Ксенией Собчак на ее шоу, но так и не сделал этого.
Она также рассказала, что дата интервью с Соловьевым неоднократно переносилась в течение нескольких месяцев, однако еще в июне он был согласен на встречу. Позже он внезапно отказался от встречи с Собчак.
Телеведущая участвовала в прямых эфирах Соловьева в конце апреля. На одной из онлайн-встреч она покинула конференцию после того, как Соловьев устроил словесную перепалку с еще одним приглашенным гостем программы – журналистом Олегом Кашиным.
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