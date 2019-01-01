Общество

СМИ: Замглавы ПФР Иванов задержан по подозрению во взяточничестве

11 июля11:11

Сотрудники правоохранительных органов провели накануне следственные действия с заместителем председателя правления Пенсионного фонда России Алексеем Ивановым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Иванову.

В свою очередь, издание TAdviser сообщило о задержании замглавы ПФР, однако источник РБК не знает об этом. В самом Фонде заявили, что оказывают содействие следствию, а работа идёт в обычном режиме.

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По информации TAdviser, Иванова подозревают в получении взятки. Обыски и выемки документов по этому делу, предположительно, также прошли, помимо ПФР, в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».

Алексей Иванов с 2016 года работал в качестве советника председателя правления ПФР. С апреля 2017 был назначен заместителем предправления Фонда. В его ответственность входят вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности, предоставления Фондом услуг в электронном виде.

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ФОТО: РИА Новости
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