СМИ: Замглавы ПФР Иванов задержан по подозрению во взяточничестве

Сотрудники правоохранительных органов провели накануне следственные действия с заместителем председателя правления Пенсионного фонда России Алексеем Ивановым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Иванову.

В свою очередь, издание TAdviser сообщило о задержании замглавы ПФР, однако источник РБК не знает об этом. В самом Фонде заявили, что оказывают содействие следствию, а работа идёт в обычном режиме.