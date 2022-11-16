СМИ: Замглавы Херсонской области задержали по делу об экономических преступлениях

Замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана по делу об экономических преступлениях, сообщает RT со ссылкой на источники.

В каком статусе находится Губарева на данный момент неизвестно.

Ранее бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в своём Telegram-канале заявил об исчезновении жены Екатерины, которая занимает должность замглавы администрации Херсонской области.

По его словам, последний раз женщину видели днем 15 ноября около здания регионального правительства в Геническе.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПреступленияХерсон
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