СМИ: Замглавы Херсонской области задержали по делу об экономических преступлениях
Замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана по делу об экономических преступлениях, сообщает RT со ссылкой на источники.
В каком статусе находится Губарева на данный момент неизвестно.
Ранее бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев в своём Telegram-канале заявил об исчезновении жены Екатерины, которая занимает должность замглавы администрации Херсонской области.
По его словам, последний раз женщину видели днем 15 ноября около здания регионального правительства в Геническе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru