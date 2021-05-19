СМИ: В Тибете зафиксировали вспышку гриппа H5N8
Китайские ученые зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц в Тибете, около 300 особей погибли. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агентство, специалисты зафиксировали рост заболеваемости. Чрезвычайное положение введено в городе, где был обнаружен очаг заражения.
Ранее стало известно, что высокопатогенный птичий грипп, вызываемый штаммом H5N8, способен передаваться человеку. В феврале инфекция была выявлена у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России, напоминает Ura.ru. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что новый штамм птичьего гриппа в скором времени может мутировать и передаваться от человека к человеку.
В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о тяжелых последствиях с большой летальностью в случае столь же эффективной передачи птичьего гриппа, как коронавирус, напоминает РИА ФАН.
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